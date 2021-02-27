شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفقد جهود على معلول أمام طلائع الجيش فى الدورى الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرج علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي من حسابات بيتسو موسيمانى مدرب الفريق قبل مواجهة طلائع الجيش، غدا الأحد فى الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدورى الممتاز. لعدم اكتمال شفائه من الاصابة التى لحقت به مؤخرا فى العضلة الخلفية.



وغاب معلول عن المشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية الأخيرة واكتفى بجلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالركض حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي، ويخضع معلول لبرنامج علاجي وتأهيلي، بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، والتي أبعدته عن المشاركة في المباريات.وخضع النادي الأهلي لمسحة طبية على هامش مران اليوم، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.



ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 14 في الدوري المصري الممتاز، وحرص موسيمانى على الاجتماع مع اللاعبين طالبهم بالتركيز فى المباراة المقبلة لتحقيق الفوز ومصالحة الجماهير.