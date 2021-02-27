شاهد.. لحظة وصول “ولي العهد” لحلبة الدرعية في ختام سباقات “فورمولا إي”

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

شهدالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ اليوم، منافسات الجولة الثانية من سباق ” فورمولا إي الدرعية 2021″، الذي أقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن الموسم السابع لبطولة العالم “إي بي بي فيا فورمولا إي”.

