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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. لحظة وصول “ولي العهد” لحلبة الدرعية في ختام سباقات “فورمولا إي” والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
شهدالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ اليوم، منافسات الجولة الثانية من سباق ” فورمولا إي الدرعية 2021″، الذي أقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن الموسم السابع لبطولة العالم “إي بي بي فيا فورمولا إي”.
وفور وصول ولي العهد إلى مضمار السباق كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.
وقد عزف السلام الملكي، ثم توجه سمو ولي العهد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.