شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يشهد سباق فورمولا الدرعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شهد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم، منافسات الجولة الثانية من سباق «فورمولا إي الدرعية 2021»، الذي أقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، ضمن الموسم السابع لبطولة العالم «إي بي بي فيا فورمولا إي».

وفور وصول ولي العهد إلى مضمار السباق كان في استقباله وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وقد عزف السلام الملكي، ثم توجه ولي العهد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.