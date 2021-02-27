شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيوني يعلن قائمة الطلائع لمواجهة الأهلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش قائمة ناديه التي تستعد لمواجهة الأهلى المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ، الأحد، باستاد الأهلى والسلام بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلاً من: "علي الفيل ومحمد شعبان واسلام محارب وتوني جوميز وفرانك ستيفن وإبراهيما كونيه وعمرو جمال وأحمد علاء ومصطفي جمال وحسن مجدى وعمرو مرعي وعمرو السيسي وناصر منسي ومحمد شحاتة وأحمد هاني ومحمد ناصف ومحمد بسام وإسلام جمال ومهند لاشين وأحمد سمير".

حذر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه من انتفاضة الأهلى الذى خسر مباراته الأخيرة فى دور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقى بهدف دون رد أمام سيمبا التنزانى خارج ملعبه، وطالب بسيونى لاعبى الطلائع بالتركيز فى المباراة لضمان الخروج بنتيجة إيجايبة ، ويرغب بسيونى فى استعادة الانتصارات على حساب الأهلى، لاسيما أن الطلائع قدم مباراة قوية أمام المارد الاحمر وكان نداً قوياً فى نهائى كأس مصر قبل أن يخسر بركلات الترجيح.

وعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على دراسة مباريات الأهلى المحلية والأفريقية للوقوف على نقاط القوة والضعف للمارد الأحمر،ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود الرباعى عمرو جمال وناصر منسى وخالد سطوحى وعمرو السيسى لاعبو الفريق فى مباراة الأهلى،بعد غيابهم عن مباراة القناة الأخيرة بكأس مصر بعد حصولهم على الإنذار الثالث فى مواجهة سموحة بالدوري.

ويحتل الطلائع، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 3 وتعادل في مثلهم وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبيه 14 هدف، وتلقت شباكه 17 هدف، وشهد أخر ظهور له في الدوري تعادل إيجابى مع سموحة بهدف لكل فريق.

ويحتل الأهلى المركز الرابع بترتيب الدورى برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، خلف الزمالك المتصدر بـ29 نقطة من 12 مباراة، ومصر المقاصة صاحب المركز الثانى بـ23 نقطة من 14 مباراة، حيث لعب الأهلى 9 مباريات فقط حيث تتبقى له 4 مواجهات ضد سموحة والإسماعيلى وإنبى والزمالك وحال الفوز فيهم جميعا سيصل للنقطة 33 ويعتلى صدارة الدورى، وحال الفوز فى المباريات التى تم تأجيلها بسبب مشاركته فى مونديال الأندية وعددها 3 سيصل للنقطة 30 ويتصدر الدورى بفارق نقطة عن الزمالك.

الاهلى ثانى أقوى هجوم بـ19 هدفا، بينما يأتى الزمالك فى المقدمة بـ21 هدف كأكثر الفرق تسجيلًا فى الدورى المصري ، ويعد المارد الاحمر أقوى دفاع فى الدورى المصرى بواقع 4 أهداف فقط دخلت شباك المارد الأحمر، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى بـ6 أهداف.

الأهلى يُسجل بمعدل 2.11 خلال اللقاء الواحد وهو أكبر معدل للفرق فى الدورى المصرى بالرغم من عدد الأهداف المتوقعة للفريق الأحمر خلال اللقاء الواحد هو 1.94 ، وفشل الأهلى فى التسجيل خلال 3 مباريات فى الدورى المصرى وكانت أمام كل من بيراميدز، وادى دجلة، البنك الأهلي.

الأهلى حافظ على شباكه النظيفة فى 6 مباريات من الـ9 التى تم لعبها فى بطولة الدورى المصرى الممتاز

وتأهل فريق طلائع الجيش، إلى دور الـ16 لكأس مصر، بعد تغلبه على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر، وسجل محمد شحاتة هدف التقدم لطلائع الجيش في الدقيقة 24، بعد استقبال تمريرة أرضية سحرية من محمد ناصف وسددها مباشرة في مرمى القناة.

وكانت الأفضلية لفريق طلائع الجيش، على أغلب مجريات الشوط الأول رغم محاولات القناة لتعديل النتيجة ولكن محاوته افتقدت للشراسة الهجومية، قبل أن يعزز علي الفيل تقدم الطلائع بالهدف الثاني في الدقييقة 45 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق العسكري بثنائية نظيفة.

وأضاف باسيلوس بوزاس، هدف طلائع الجيش الثالث في الدقيقة 61، بعدما مرر الكرة لترتطم بمدافع القناة وتتهادى إلى الشباك.

وسجل مروان حمدي لاعب القناة، هدف تقليص الفارق لفريقه في الدقيقة 85 بعد الانفراد بمرمى الطلائع ومراوغة الحارس وتسديدها في المرمى، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الطلائع بنتيجة 3 / 1 وصعوده لدور الـ16 للكأس.