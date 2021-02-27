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أيمن أشرف مع عم حارث قبل مواجهة الأهلى وطلائع الجيش غداً.. صور

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القاهرة - سامية سيد - دائماً ما يحفل عم حارث عامل غرفة الملابس فى النادى الأهلى باحترام وتقدير كبير من جانب جماهير الأهلى بصفة عامة، ولاعبى الفريق بشكل خاص، وهو الأمر الذى نلحظه فى ظهوره بصحبتهم بمناسبات عديدة، مثلما حصل مؤخراً حين حرص أيمن أشرف مدافع الفريق على الظهور معه من خلال صورتين عبر خاصية الاستورى على حسابه بموقع انستجرام.

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أيمن أشرف وعم حارث

 

من ناحية أخرى، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة والنصف مساء غد، الأحد، بالجولة الـ14 من بطولة ، على استاد الأهلي بالسلام.

 

 

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أيمن أشرف

وضمت قائمة الأهلى كلا من:

 

محمد الشناوي، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، محمود عبد المنعم «كهربا»، حمدي فتحي، مروان محسن، محمد شريف، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، علي لطفي، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة»، سعد سمير، أكرم توفيق، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي، محمد هاني، مصطفى شوبير.

 

وعقد بيتسو موسيماني جلسة منفردة مع ‏الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي على هامش المران الذى أقيم اليوم على ملعب التتش، واطمأن المدير الفني على حالة اللاعبين المصابين والذين يخضعون لبرنامج علاجى لتجهيزهم ‏للمرحلة المقبلة.‏

كما حرص موسيماني على الحديث مع ناصر ماهر فى حضور طبيب الفريق بعد عودة  اللاعب ‏للمشاركة فى المران عقب تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى الكتف.‏

وأدى الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر ‏لها غدا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.

وتحدث موسيمانى مع اللاعبين عن مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التى أجراها الفريق أمس؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها ‏مساء غد.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق أمس، وفقًا ‏للبرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في بطولة الدورى.‏

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء غدٍ على استاد «الأهلي ‏و‏السلام»، ضمن ‏منافسات الجولة الـ 14 في بطولة الدوري الممتاز.‏

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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