شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف مع عم حارث قبل مواجهة الأهلى وطلائع الجيش غداً.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما يحفل عم حارث عامل غرفة الملابس فى النادى الأهلى باحترام وتقدير كبير من جانب جماهير الأهلى بصفة عامة، ولاعبى الفريق بشكل خاص، وهو الأمر الذى نلحظه فى ظهوره بصحبتهم بمناسبات عديدة، مثلما حصل مؤخراً حين حرص أيمن أشرف مدافع الفريق على الظهور معه من خلال صورتين عبر خاصية الاستورى على حسابه بموقع انستجرام.



أيمن أشرف وعم حارث

من ناحية أخرى، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة والنصف مساء غد، الأحد، بالجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، على استاد الأهلي بالسلام.



أيمن أشرف

وضمت قائمة الأهلى كلا من:

محمد الشناوي، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، محمود عبد المنعم «كهربا»، حمدي فتحي، مروان محسن، محمد شريف، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، علي لطفي، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة»، سعد سمير، أكرم توفيق، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي، محمد هاني، مصطفى شوبير.