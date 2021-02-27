شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاتحاد السكندري يدخل غرفة العمليات لإجراء جراحة الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل منذ قليل كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري غرفة العمليات لإجراء جراحة الصليبي بأحد المراكز الطبيبة بالقاهرة، بعد إتمام كافة الإجراءات والتحاليل الطبيبة قبيل العملية.



كريم الديب

وكان نادى الاتحاد السكندري بقياد حسام حسن قد تلقى ضربة موجعة بعدما أثبتت الأشعة إصابة كريم الديب لاعب وسط الفريق بقطع فى الرباط الصليبى فى مواجهة زعيم الثغر أمام وادى دجلة، الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين مقابل هدف.

ودخل كريم الديب في نوبة بكاء شديد فور إعلان نتيجة الأشعة، بعدما اشتكى من آلام في الركبة، رفض الحديث مع أي شخص، ومن المنتظر أن يجرى إبراهيم حسن مدير الكرة اتصالا بالدكتور أحمد عبد العزيز لتحديد موعد الجراحة.

وأكد كريم الديب، لاعب الاتحاد السكندري، أن إصابته بالرباط الصليبي تشبه تماما إصابة فيرجيل فان ديك نجم ليفربول، موضحا أنه احتاج 8 أشهر للتعافى من الإصابة بالصليبي في المرة الأولى، قبل أن تتجدد الإصابة مرة أخرى لكن في القدم الأخرى.

وقال الديب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس، الجمعة، "اتفقت على إجراء عملية الرابط الصليبي مع الدكتور أحمد عبد العزيز مساء السبت، وأشكر مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحي وسعيد بدعم الجهاز الفني واللاعبين زملائي".

وأبدى الديب رضاه التام عن نتائج الفريق في الدوري حتى الآن رغم بعض التعثرات، وكان آخرها الهزيمة من أسوان في اللقاء قبل الأخيرة، موضحا أن الفريق يهدف إلى التواجد بالمربع الذهبي.