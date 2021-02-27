شكرا لقرائتكم خبر عن 3 انتصارات و5 تعادلات في الجولة الخامسة عشرة للقسم الثاني اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم السبت 7 مباريات قوية ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد، ومباراة وحيدة فى نفس الأسبوع ضمن فعاليات المجموعة الثانية وأسفرت عن النتائج التالية فعلى ملعب المنيا الجديدة حقق المنيا فوزًا غاليًا علي فريق شبان قنا بهدفين نظيفين سجلهما فتحي عثمان البديل، ليرفع المنيا رصيده لـ31 نقطة في المركز الثاني للمجموعة بينما استمر شبان قنا في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

علي ملعب الأسيوطي حسم التعادل السلبي نتيحة مباراة الفيوم و تليفونات بني سويف ليحصد كل فريق نقطة، ويرفع الفيوم رصيده لـ20 نقطة، بينما رفع التليفوناترصيده إلى 15 نقطة في المركز الثانى عشر، كما تمكن الشرقية للدخان من قلب تأخره بهدفين أمام طهطا إلي الفوز بثلاثية، ليستمر أبناء الدخان في الصدارة برصيد 36 نقطة، بينما تجمد رصيد أبناء سوهاج عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير للمجموعة.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة أسمنت أسيوط ومركز شباب سمسطا ليحصد كل فريق نقطة من تلك المباراة، ويرفع الأسمنت رصيده لـ 7 نقاط في المركز الأخير، بينما رفع سمسطا رصيده لـ14 نقطة في المركز ثالث عشر.

وتفوق بني سويف علي الألومنيوم بهدف وحيد سجله معتز محروس من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول ليخطف بني سويف ثلاث نقاط غالية، ويبقي الألومنيوم 25نقطة في المركز الرابع، بينما رفع بني سويف رصيده لـ23 نقطة في المركز الخامس.

وتعادل ديروط مع بترول أسيوط 2-2 في مباراة قوية ومثيرة ليحصد كل فريق نقطة من تلك المباراة، وحسم التعادل السلبي نتيحة مباراة قنا وكيما أسوان ليحصد كل فريق نقطة ويرفع قنا رصيده لـ17 نقطة في المركز العاشر، بينما يبقي كيما في المركز الرابع عشر بـ13 نقطة.

وفى إطار مباريات نفس الجولة بالمجموعة الثانية التي تضم أندية القاهرة والقناة تعادل طنطا بقيادة حسن موسى على ملعبه مع السكة الحديد ليستمر أبناء السيد البدوى في المعاناة بعدما تذيلوا قائمة الترتيب برصيد 9 نقاط ولديه مباراة مؤجلة من الأسبوع الأول أمام الزرقا، بينما رفع أبناء عيد مرازيق رصيدهم إلى 17 نقطة في المركز العاشر.