شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الشحات وطاهر لقائمة الأهلى استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة والنصف مساء غد، الأحد، بالجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، على استاد الأهلي بالسلام.
محمد الشناوي، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، محمود عبد المنعم «كهربا»، حمدي فتحي، مروان محسن، محمد شريف، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، علي لطفي، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة»، سعد سمير، أكرم توفيق، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي، محمد هاني، مصطفى شوبير.
وعقد بيتسو موسيماني جلسة منفردة مع الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي على هامش المران الذى أقيم اليوم على ملعب التتش، واطمأن المدير الفني على حالة اللاعبين المصابين والذين يخضعون لبرنامج علاجى لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.
كما حرص موسيماني على الحديث مع ناصر ماهر فى حضور طبيب الفريق بعد عودة اللاعب للمشاركة فى المران عقب تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى الكتف.
وأدى الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.
وتحدث موسيمانى مع اللاعبين عن مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.
وأعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التى أجراها الفريق أمس؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق أمس، وفقًا للبرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في بطولة الدورى.
ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء غدٍ على استاد «الأهلي والسلام»، ضمن منافسات الجولة الـ 14 في بطولة الدوري الممتاز.