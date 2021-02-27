شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيل لشيكابالا وحازم إمام فى جيم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام، لاعبا فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا بجيمانيزيوم النادى على هامش تدريبات الفريق المقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة الاثنين باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وخضع شيكابالا وحازم للبرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع لهما من أجل التعافي من الإصابة وتجهيزهما للفترة المقبلة، حيث يعانى الفهد الأسمر من كدمة قوية فى القدم، وحازم إمام لشعوره بإرهاق شديد.

ويرفض باتشيكو الدفع بأى لاعب في تشكيلة الزمالك إلا في حال الجاهزية الكاملة بنسبة 100% من الناحية البدنية والطبية، والثنائي شيكابالا وحازم إمام غابا عن مباراة الفريق الأخيرة أمام تونجيت السنغالي للإصابة، ولم يشارك اللاعبان فى التدريبات الجماعية منذ عودة البعثة البيضاء من السنغال.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدورى الممتاز برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيدا أمام غزل المحلة وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.

وكان أشرف قاسم المشرف العام على الكرة، وعبد الحليم على مدير الكرة حرصا على عقد جلسة مع اللاعبين داخل غرفة الملابس، وجاءت الجلسة المطولة للحديث مع اللاعبين حول الفترة المقبلة، وأهميتها فى مشوار الفريق، وطالب أشرف وعبد الحليم اللاعبين بالتركيز في لقاء وادي دجلة من أجل مواصلة الصدارة، وغلق الملف الأفريقي مؤقتا، ونقل الثنائي للاعبين ثقة الجميع فيهم فى تخطي الفترة المقبلة وتحقيق نتائج ممتازة.