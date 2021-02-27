شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يكشف سبب رفض استدعاء شريف إكرامى للمعسكر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بمنتخب مصر أن شريف إكرامى، حارس مرمى بيراميدز، لن يكون ضمن قائمة المنتخب فى مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا، لافتا إلى أن الجهاز الفنى لا يرغب فى وجود أزمات بسبب هذا المركز، خاصة أنه من الصعب أن يجلس إكرامى على دكة البدلاء حال استدعائه، لذا فضل الجهاز الفنى استدعاء نفس الأسماء بجانب الاستعانة بعمر رضوان من المنتخب الأولمبى.

واتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول على ضم رباعي حراس مرمي لقائمة الفريق المشاركة في معسكر مارس المقبل فى الفترة من 22 إلى 30 استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر في الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تقام بمصر.

واستقر الجهاز الفني على ضم محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمد أبو جبل حارس الزمالك، كأساسين ومعهما محمد بسام حارس مرمي طلائع الجيش وعمر رضوان حارس مرمي أسوان، بصفة شبه نهائية، على أن يكون الهاني سليمان حارس مرمي سموحة حارسا بديلا فى حال إصابة أى حارس من الرباعي الأول.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، بدء معسكر الفراعنة 20 مارس بدلا من 22 وانضمام اللاعبين المحليين، على أن ينضم المحترفون تباعاً يومي 21 و 22 مارس فى إطار الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 25 و 29 مارس فى الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وأكد مصدر أن أيمن طاهر مدرب حراس مرمي الفراعنة عرض على حسام البدري هذه الأسماء من خلال متابعة هذه العناصر وظهورهم بشكلٍ مؤثر مع فريقهم طوال الفترة الماضية، وتم الاستقرار على اصطحاب 3 أسماء لمباراة كينيا من بين الأسماء المختارة وهي الشناوي وأبو جبل وبسام ورضوان، والبديل الخامس الهاني سليمان فى حال إصابة أى من الرباعي الأول.

من جهته أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لم يحسم قائمة المنتخب الوطني النهائية استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر في معسكر مارس المقبل ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية بالكاميرون

وقال مدير المنتخب، إن الجهاز الفني مازال فى مرحلة متابعة كل العناصر المرشحة خلال المباريات المقبلة للاستقرار علي أفضل مجموعة لهذه المرحلة والإعلان الرسمي عن القائمة كما هو معتاد قبل موعد بدء الأجندة الدولية يوم 22 مارس.