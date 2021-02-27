برشلونة يزيح ريال مدريد من وصافة الليجا مؤقتا بتجاوز إشبيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل برشلونة انطلاقته الجيدة في الدوري الإسباني بفوز ثمين على مضيفه إشبيلية بثنائية نظيفة، بالمباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في المرحلة الـ25 من المسابقة.

واستعاد برشلونة المركز الثاني في جدول المسابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 53 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر وبفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد الذي يستطيع استعادة المركز الثاني إذا حقق الفوز على ريال سوسييداد بعد غد الاثنين في ختام مباريات المرحلة نفسها.

واستعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة ذاكرة التهديف في مواجهاته مع أشبيلية حيث يتصدر أشبيلية قائمة الفرق التي اهتزت شباكها بأكبر عدد من الأهداف بتوقيع ميسي الذي يعتبر بالفعل "قاهر الفريق الأندلسي".

ورفع ميسي رصيده إلى 30 هدفا في شباك أشبيلية بالدوري الإسباني و38 هدفا في مختلف البطولات حتى الآن.

كما صنع ميسي الهدف الأول في المباراة لزميله عثمان ديمبلي ليكون الهدف التاسع الذي يصنعه ميسي لزملائه في مواجهة أشبيلية بالدوري الإسباني والتاسع عشر في مختلف البطولات.

وبهذا، يكون ميسي شارك في 57 هدفا في تاريخ مشاركاته أمام أشبيلية حيث سجل 38 هدفا وصنع 19 هدفا في 40 مباراة خاضها أمام هذا الفريق بمختلف البطولات.

تشكيل إشبيلية: ياسين بونو، خيسوس نافاس، جول كوندي، دييجو كارلوس، سيرجيو إسكوديرو، جوان جوردان، فيرناندو، أليخاندرو جوميز، إيفان راكيتيتش، منير الحدادي، لوك دي يونج.

تشكيل برشلونة: مارك أندريه تير شتيجن، سيرجينو ديست، أوسكار مينجيزا، جيرارد بيكيه، كليمو لينجليه، خوردي ألبا، سيرجيو بوسكتس، فرانكي دي يونج، بيدري، ليونيل ميسي، عثمان ديمبيلي.