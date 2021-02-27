بالفيديو.. مصطفى محمد يسجل ثنائية في 7 دقائق أمام إيرزوروم سبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي هدفه السادس منذ انتقاله للفريق التركي، حيس أجرز الهدف الثاني لفريق أمام وإيرزوروم سبور ضمن حسابات الأسبوع الـ27 من منافسات الدوري التركي.

وفي الدقيقة 38 استطاع مصطفى محمد أن يسجل هدف جالاتا سراي الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلاً سوء تمركز مدافعي الفريق الخصم.

وفي الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول عاد من جديد مصطفى محمد ليعزز النتيجة بعد انفراده بالمرمى ليسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية لتصبح النتيجة (2-0).