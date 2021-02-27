عودة ورقة هجومية.. تعرف على قائمة الأهلي أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، قائمة الفريق والتي تستعد لمواجهة طلائع الجيش، مساء غدٍ الأحد، ضمن حسابات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة دوري We المصري.

وشهدت قائمة الأهلي استمرار غياب علي معلول وصلاح محسن بسبب الإصابة، كما تم استبعاد ناصر ماهر لعدم الجاهزية بالإضافة إلى الثنائي رامي ربيعة وأحمد رمضان "بيكهام" لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - بدر بانون - محمد هاني - محمود وحيد - سعد سمير.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج - أكرم توفيق - محمد مجدي "أفشة" - محمود عبدالمنعم "كهربا" - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم : جونيور أجايي - والتر بواليا - محمد شريف - مروان محسن.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في الترتيب الرابع برصيد 21 نقطة من تسع مباريات، حيث يبتعد الفريق الأحمر عن المتصدر فريق الزمالك بفارق 8 نقاط، في المقابل يتواجد طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.