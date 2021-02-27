مران الزمالك.. إراحة زيزو.. وجلسة لقاسم وعبدالحليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

منح الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو اللاعب أحمد سيد "زيزو" راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة في السابعة والنصف مساء الإثنين المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز.

واكتفى زيزو بأداء تدريبات تأهيلية بجيمانيزيوم النادي، ضمن برنامج موضوع للاعب خلال الوقت الحالي.

زعقد باتشيكو جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وتم خلالها شرح بعض الأمور استعدادا لمواجهة دجلة.

كما طالب باتشيكو الجميع بالتركيز من أجل الفوز ومواصلة الاحتفاظ بصدارة الدوري.

وحرص أشرف قاسم المشرف العام على الكرة، وعبد الحليم علي مدير الكرة على عقد جلسة مع اللاعبين داخل غرفة الملابس.

وجاءت الجلسة المطولة للحديث مع اللاعبين حول الفترة المقبلة وأهميتها في مشوار الفريق، مع ضرورة غلق الملف الإفريقي مؤقتا.

ونقل الثنائي للاعبين ثقة الجميع فيهم في تخطي الفترة المقبلة وتحقيق نتائج ممتازة.

وأدى رباعي حراسة المرمي محمود عبدالرحيم “جنش”، محمد أبو جبل، محمد عواد، والصاعد السيد عطية، تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس.

وركز عبد السلام مع الحراس على بعض الجوانب الفنية، وقام بتدريب الحراس على سرعة رد الفعل، بجانب التعامل مع التسديد قريب وبعيد المدى.

ونال الرباعي الإشادة من عبدالسلام، مطالبا إياهم بمواصلة العمل بقوة.

ووضع البرتغالي بيدرو مدرب الأحمال بالفريق برنامجا تأهيليا وبدنيا للاعبين على هامش المران.

وأدى اللاعبون بعض تدريبات الرشاقة والمرونة والأطالات، في إطار البرنامج المتبع للتغلب على الإجهاد بسبب ضغط المباريات.

وحرص باتشيكو ومدحت عبدالهادي على متابعة الفقرة والأشادة باللاعبين في تنفيذ البرنامج.