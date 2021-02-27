جالاتا سراي 2-0 إيرزوروم سبور.. ثنائية لمصطفى محمد في 7 دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

احتاج مصطفى محمد هداف فريق جالاتا سراي الحالي والمعار من صفوف الزمالك لسبع دقائق بعدما سجل هدفين أمام إيرزوروم سبور ضمن حسابات الأسبوع الـ27 من منافسات الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد أساسيًا حيث استطاع المهاجم المصري الشاب من تسجيل هدفين ليرفع رصيد أهدافه لستة أهداف من ست مباريات بعد إعارته من صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وظل جالاتا سراي في صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بشكتاش صاحب المركز الثاني والذي يمتلك مباراة في هذه الجولة ضد دنيزلي سبور، في المقابل توقف رصيد إيرزوروم سبور بالمركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.

تفاصيل المباراة:

في الدقيقة 38 استطاع مصطفى محمد أن يسجل هدف جالاتا سراي الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلاً سوء تمركز مدافعي الفريق الخصم.

وفي الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول عاد من جديد مصطفى محمد ليعزز النتيجة بعد انفراده بالمرمى ليسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية لتصبح النتيجة (2-0).

الشوط الثاني شهد مواصلة جالاتا سراي مواصلة الفريق تسجيل الأهداف وهذه المرة عن طريق إمري كلنتش في الدقيقة 65 لتصبح النتيجة (3-0).

هدف كلنتش ألغاه حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية الفيديو "VAR" حيث أظهرت الإعادة لمس لاعب جالاتا سراي الكرة بيديه.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق أجرى فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي تبديلاً هجوميًا بخروج مصطفى محمد ليشارك بدلاً منه راداميل فالكاو.

وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي: فيرناندو موسليرا - هنري أونيكورو - أوجينكارو ايتيبو - عمر بايرام - دياندري يدلين - كريستيان لوينداما - مصطفى محمد - ماركوس دو ناسيمينتو تيكسيرا - إمري كلنتش - أردا توران - جيدسون فرنانديز.