منافس الزمالك.. الترجي يتخطى مستقبل سليمان بثنائية في الدوري التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي الترجي الرياضي التونسي، فوزا على نظيره مستقبل سليمان، بهدفين نظيفين لحساب الجولة الأسبوع الرابع عشر في الدوري التونسي.

وأحرز طه ياسين الخنيسي الهدف الأول في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، وعزز ويليام توجي ميل النتيجة في الدقيقة 87.

وعزز الترجي تصدره لجدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 37 نقطة.

وتعتبر مباراة مستقبل سليمان، هي المحطة الأخيرة للترجي في ظل استعداده لمواجهة نظيره الزمالك في الجولة الثالثة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الترجي لمواجهة الزمالك في 6 مارس المقبل في تونس.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد نقطتين.