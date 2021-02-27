تعرف نتيجة مباراة برشلونة واشبيلية في الدوري الاسباني، في أهم مباريات اليوم السبت 27-2-2021، ضمن منافسات الجولة 25، والتي استضافها ملعب رامون سانشيز بيزخوان بإدارة الحكم الاسباني “هيرنانديز هيرنانديز”.

سجل المهاجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي هدفا وصنع هدفا ليواصل برشلونة انطلاقته الجيدة في الدوري الإسباني بفوز ثمين للغاية على أشبيلية 2 / صفر.

واستعاد ميسي ذاكرة التهديف في مواجهاته مع أشبيلية حيث يتصدر أشبيلية قائمة الفرق التي اهتزت شباكها بأكبر عدد من الأهداف بتوقيع ميسي الذي يعتبر بالفعل “قاهر الفريق الأندلسي”.

ورفع ميسي رصيده إلى 30 هدفا في شباك أشبيلية بالدوري الإسباني و38 هدفا في مختلف البطولات حتى الآن.

كما صنع ميسي الهدف الأول في المباراة لزميله عثمان ديمبلي ليكون الهدف التاسع الذي يصنعه ميسي لزملائه في مواجهة أشبيلية بالدوري الإسباني والتاسع عشر في مختلف البطولات.

وبهذا ، يكون ميسي شارك في 57 هدفا في تاريخ مشاركاته أمام أشبيلية حيث سجل 38 هدفا وصنع 19 هدفا في 40 مباراة خاضها أمام هذا الفريق بمختلف البطولات.

واستعاد برشلونة المركز الثاني في جدول المسابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 53 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر وبفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد الذي يستطيع استعادة المركز الثاني إذا حقق الفوز على ريال سوسييداد بعد غد الاثنين في ختام مباريات المرحلة نفسها.

وحسم برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 29 وعزز الفريق انتصاره بهدف ثان في الشوط الثاني سجله ميسي في الدقيقة 86.

ومني أشبيلية بالهزيمة الأولى بعد ستة انتصارات متتالية في المسابقة ليتجدمد رصيده عند 48 نقطة في المركز الرابع.

وفرض لاعبو أشبيلية رقابة لصيقة على الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة ولكن الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة شكل إزعاجا لدفاع أشبيلية من خلال مناوشاته الهجومية المستمرة.

وسدد ميسي ضربة حرة بيسراه في الدقيقة 24 لكن ياسين بونو حارس مرمى أشبيلية أمسك الكرة بثبات قبل عبورها خط المرمى.

وأسفرت مناوشات ديمبلي عن هدف التقدم في الدقيقة 29 اثر هجمة سريعة لبرشلونة وتمريرة طولية من ليونيل ميسي لينطلق ديمبلي بالكرة حتى داخل منطقة الجزاء ثم سددها زاحفة بين قدمي الحارس بونو لتتهادى الكرة داخل المرمى.

وطالب لاعبو أشبيلية بإلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد على كليمنت لينجلي في بداية الهجمة ولكن الحكم احتسب الهدف بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) .

ومنح الهدف ثقة كبيرة لبرشلونة الذي واصل هيمنته على مجريات اللعب في الدقائق التالية. ونال دييجو كارلوس لاعب أشبيلية إنذارا في الدقيقة 38 للخشونة مع ميسي.

ولكن ميسي نفسه نال إنذارا في الدقيقة 42 للخشونة مع فيرناندو ريجس لاعب أشبيلية كما أنذر الحكم المدرب جولين لوبيتيجي المدير الفني لأشبيلية بسبب الاحتجاج على قرارات التحكيم.

الشوط الثاني

أجرى لوبيتيجي ثلاثة تغييرات دفعة واحدة بنزول يوسف النصيري وخيسوس فيرنانديز (سوسو) وكريم رقيق بدلا من منير الحدادي وأليخاندرو جوميز ودييجو كارلوس على الترتيب.

ورغم التغييرات الثلاثة وتحسن أداء أشبيلية بدرجة طفيفة عن الشوط الأول ، ظلت السيطرة لبرشلونة.

وعاند الحظ برشلونة في فرصتين متتاليتين، حيث ارتدت تسديدة سيرجينو ديست من القائم في الدقيقة 59 اثر هجمة منظمة للفريق ، وأطاح ميسي بالكروة فوق المرمى في الدقيقة التالية اثر هجمة خطيرة قادها ديمبلي.

وأجرى لوبيتيجي تغييرين آخرين لأشبيلية في الدقيقة 63 بنزول أوليفيه توريس وأوسكار رودريجيز بدلا من لوك دي يونج وإيفان راكيتيتش على الترتيب.

وشهدت الدقيقة 64 أخطر فرصة لأشبيلية في المباراة اثر هجمة سريعة وضربة رأس من سيرخيو إسكوديرو لكن الكرة علت العارضة بقليل. وألغى الحكم هدفا لبرشلونة في الدقيقة 68 بداعي التسلل.

وتوالت الفرص الضائعة من برشلونة في الدقائق التالية فيما ظل أشبيلية بعيدا تماما عن مستواه المعهود.

وألغى الحكم هدفا سجله النصيري لأشبيلية في الدقيقة 80 بسبب وجود لمسة يد على اللاعب.

وفيما باءت محاولات أشبيلية لتسجيل هدف التعادل بالفشل ، سجل ميسي هدف الاطمئنان للضيوف اثر هجمة سريعة منظمة في الدقيقة 86 أنهاها ميسي بتسديدة مميزة في الشباك لينال المكافأة على مستواه المتميز في المباراة.

وحافظ برشلونة على سجله خالٍ من الهزائم في آخر 15 مباراة لعبها في الدوي الاسباني، بعدما حقق انتصاره الـ12 منتصف الأسبوع الماضي على حساب “إلتشي” في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

وسعي اليوم برشلونة إلى رد اعتباره، بعدما انتصر عليه اشبيلية بهدفين نظيفين منذ 17 يومًا، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي أقيم هنا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

يذكر ان مباراة الدور الأول بين برشلونة واشبيلية في الدوري الاسباني هذا الموسم، انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، في ملعب الكامب نو.

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