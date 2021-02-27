الدوري السعودي | إدارة الهلال ترفض إنهاء أزمة بيتروس مع كريري

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة الهلال السعودي قررت التصعيد في أزمة إداري الفريق، سعود كريري، مع محترف النصر، بيتروس ماتيوس، التي اشتعلت خلال مواجهة الديربي الماضية.

ووفقا لصحيفة “الجزيرة” السعودية، فإن إدارة الهلال تقدمت بشكوى رسمية، ضد بيتروس، للجنة الانضباط والأخلاق، بسبب ما قام به حيال سعود كريري.

وكان كريري قد تعرض للطرد بعد مشادة مع البرازيلي بيتروس في اللقاء الذي فاز فيه النصر بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال الأيام الماضية تم تداول المشادة بين بيتروس وكريري، وقيام لاعب النصر بفعل مشين، قبل أن يتدخل أفراد من الطرفين لإنهاء المشادة تحت أنظار حكم المباراة.

وأكدت بعض المصادر أن لجنة الانضباط استفسرت حول واقعة سعود كريري إداري الهلال مع بيتروس محترف النصر، وأشارت إلى أن تقارير الحكم اعتبرت هذه الواقعة طبيعية ولم تدون أحداثها.