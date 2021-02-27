- 1/2
- 2/2
كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة الهلال السعودي قررت التصعيد في أزمة إداري الفريق، سعود كريري، مع محترف النصر، بيتروس ماتيوس، التي اشتعلت خلال مواجهة الديربي الماضية.
ووفقا لصحيفة “الجزيرة” السعودية، فإن إدارة الهلال تقدمت بشكوى رسمية، ضد بيتروس، للجنة الانضباط والأخلاق، بسبب ما قام به حيال سعود كريري.
وكان كريري قد تعرض للطرد بعد مشادة مع البرازيلي بيتروس في اللقاء الذي فاز فيه النصر بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وخلال الأيام الماضية تم تداول المشادة بين بيتروس وكريري، وقيام لاعب النصر بفعل مشين، قبل أن يتدخل أفراد من الطرفين لإنهاء المشادة تحت أنظار حكم المباراة.
وأكدت بعض المصادر أن لجنة الانضباط استفسرت حول واقعة سعود كريري إداري الهلال مع بيتروس محترف النصر، وأشارت إلى أن تقارير الحكم اعتبرت هذه الواقعة طبيعية ولم تدون أحداثها.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري السعودي | إدارة الهلال ترفض إنهاء أزمة بيتروس مع كريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.