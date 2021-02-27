الدوري السعودي | من يُدير الأمور في الشباب بعد إيقاف خالد البلطان؟

تعرض نادي الشباب السعودي لأزمة قوية، عقب إيقاف رئيسه خالد البلطان، لمدة شهرين، عن مزاولة أي نشاط رياضي، بقرار من وزارة الرياضة السعودية.

وجاء إيقاف البلطان على خلفية أزمته في مباراة الديربي، أمام النصر، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقام رئيس الشباب باتهام المدير التنفيذي بنادي النصر، حسين عبدالغني، بـ”التلفظ” بكلمات عنصرية، ضد البرازيلي سيبا، نجم الليث، خلال مباراة الفريقين، لكن ثبتت براءة حسين عبد الغني، من تهمة “العنصرية”، وتم إدانة البلطان، في إثارة الرأي العام والتعصب.

وسيتولى زمام الأمور في نادي الشباب خلال الفترة المقبلة، نائب الرئيس، أحمد الكنهل، حتى يعود البلطان إلى منصبه بعد شهرين.

ويتمتع الكنهل بخبرات إدارية جيدة، فهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، عام 2001، من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالإضافة إلى بكالوريوس في المحاسبة، عام 1996، من جامعة الملك سعود، وتولى من قبل العديد من المناصب التنفيذية والاستثمارية الكبرى.