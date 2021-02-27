عبد الرزاق حمدالله يرد على المنتقدين بطريقته الخاصة

علق مهاجم النصر السعودي، عبدالرزاق حمدالله، بشكل غير مباشر على التقارير الصحفية التي خرجت في الأيام الماضية، وتحدثت عن أزمة اللاعب مع ناديه، عقب خروجه من التشكيلة الأساسية لمباراة الهلال الماضية، في الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونشر حمدالله مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، حيث ظهر برفقة مواطنه وزميله في النصر، نور الدين أمرابط، وهما يتدربان في صالة الحديد بالنادي، مرفقًا مع المقطع أغنية مغربية شهيرة، تتحدث عن “الكذب”؛ في إشارة إلى عدم صحة الشائعات التي طالته في الأيام الماضية.
وكان حمدالله قد غاب عن مباراة النصر والهلال، الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بفوز نصراوي بهدف دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب مرسول بارك.
وتغيب المهاجم المغربي عن مران النصر الرئيسي قبل مواجهة الهلال، بعد علمه أن المدرب ألين هورفات سيعتمد على اللاعب رائد الغامدي بشكل أساسي في التشكيلة.
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