وفاة مدرب سابق لنادي الهلال السعودي، عثر عليه ميتًا في شقته!

كشفت تقارير صحفية أن مدرب حراس المرمى السابق في نادي الهلال السعودي، ديس مكالينان، تم العثور عليه ميتًا داخل شقته، أثناء تواجده في بلاده.
وبحسب شبكة “The42” فإن مكالينان، الذي كان يعمل مدربًا لحراس مرمى منتخب كولومبيا، قبل وافته، عانى من ضغوط نفسية خطيرة.
وأضاف المصدر “المدرب الأيرلندي، أصيب بفيروس “كورونا” المستجد، في شهر نوفمبر الماضي، حيث تم عزله وحيدًا، داخل منزله”.
ولم يظهر مكالينان في أي مكان خارج منزله، منذ إصابته بفيروس “كورونا”، حيث دخل في عزلة عن العالم، حتى تم العثور عليه ميتًا في شقته.
تجدر الإشارة إلى أن الأيرلندي مكالينان عمل من قبل مدربًا لحراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الفترة من عام 2011 إلى 2017.
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