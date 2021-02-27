الدوري السعودي | مدرب الهلال يستعين بوجه جديد بعد صفعة النصر

كشفت مصادر مقربة من الهلال السعودي أن إدارة النادي اتفقت مع محلل الأداء السابق بنادي كروزيرو البرازيلي، جواو فيليبي بوافينتورا، لينضم للجهاز الفني للفريق الأول.
وأوضحت أن جواو سيصل إلى يصل المملكة، خلال الساعات القادمة، لينضم إلى الجهاز الفني في الهلال، عقب خسارة الفريق الماضية من النصر.
وكان النصر قد فاز على الهلال بهدف دون رد، مساء الثلاثاء الماضي، على ستاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية “مرسول بارك”، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويلعب الهلال غدًا مع الفتح ضمن مباريات الجولة 21، من منافسات دوري المحترفين، ويتواجد حاليًا في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما يحتل الفتح المركز 11 برصيد 26 نقطة.
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