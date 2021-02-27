نتيجة مباراة بايرن ميونخ وكولن في الدوري الالماني “البافاري يضرب بخماسية”

تعرف على نتيجة مباراة “بايرن ميونخ وكولن”، في إحدى مباريات اليوم السبت 27-2-2021، ضمن الجولة 23 من الدوري الالماني.

عاد بايرن ميونخ إلى سكة الانتصارات من جديد في الدوري الالماني، بفوزه على كولن بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

وافتتح بايرن ميونخ التسجيل في الدقيقة (18)، وذلك بعدما أرسل لاعب خط الوسط الالماني ليون جوريتسكا عرضية متقنة نحو الكاميروني “تشوبو موتينج”، الذي قابلها بضربة رأسية في شباك كولن.

وأبى ليون جوريتسكا أن ينتهي الشوط الأول بهدف وحيد، ليقدم هدية أخرى، وهذه المرة كانت للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي أودعها في الشباك معززًا تقدم أصحاب الأرض بهدف ثانٍ في الدقيقة (33).

وفي الشوط الثاني وبالتحديد عند الدقيقة (49)، استغل التونسي “إلياس السخيري” كرة حائرة بعد سوء تفاهم جيروم بواتينج مع دافيد ألابا، لينقض على الكرة ويدخل منطقة الجزاء ويضعها من فوق مانويل نوير بطريقة رائعة، مقلصًا النتيجة للضيوف.

ولكن روبرت ليفاندوفسكي قضى على آمال كولن في العودة، بعدما سجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة (65)، وذلك إثر تلقيه تمريرة من البديل توماس مولر، ليقابلها بتسديدة مباشرة فشل هورن في التعامل معها لتسكن شباكه.

وزاد البديل “سيرج جنابري” الغلة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة (82)، وذلك بعدما حول عرضية لوكاس هيرنانديز الأرضية في الشباك بصعوبة، وعاد بعدها بأربع دقائق فقط ليضيف الهدف الخامس لبايرن ميونخ والثاني له، لينتهي اللقاء بنتيجة (5-1).

وبهذا الانتصار، عزز بايرن ميونخ صدارته لجدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 52 نقطة، فيما تجمد رصيد كولن عند 21 نقطة في المركز الـ14.

ونقل بث مباشر مباراة “بايرن ميونخ وكولن” على قناة ليبيا الرياضية 2 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات بتردد (12303 – أفقي)، كما نقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية، وقناة سكاي سبورت بوندسليجا 2.

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