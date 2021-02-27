بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وكولن في الدوري الالماني (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “بايرن ميونخ وكولن”، في إحدى مباريات اليوم السبت 27-2-2021، ضمن الجولة 23 من الدوري الالماني.

ينقل بث مباشر مباراة “بايرن ميونخ وكولن” على قناة ليبيا الرياضية 2 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات بتردد (12303 – أفقي)، بالإضافة إلى قناة بي تي سبورت 2 البريطانية، وقناة سكاي سبورت بوندسليجا 2.

وتقام مواجهة بايرن ميونخ وكولن على ملعب أليانز أرينا، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية.

عاد بايرن ميونخ إلى الواجهة المخيفة للخصوم من جديد بعد اكتساحه فريق لاتسيو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد خسارته أمام “آينتراخت فرانكفورت” في الجولة الماضية من الدوري الالماني، وتعادله مع “أرمينيا بيليفيلد” بعد عودته من قطر.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الالماني بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه “لايبزيج”، وفي رصيده 49 نقطة، جمعها من 22 مباراة، انتصر في 15 مناسبة، وتعادل في 4، وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبو الفريق البافاري 62 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة، وتلقت شباكه 31.

على الجهة المقابلة، يمر فريق كولن بفترة صعبة في الدوري الالماني إذ حقق الانتصار 3 مرات من آخر 10 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في 5 مناسبات، آخرها في الجولتين الماضيتين.

ويتواجد نادي كولن في المركز 14 بجدول الترتيب وبفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط، وفي رصيده 21 نقطة، جمعها من 22 مباراة، انتصر في 5 مباريات، وتعادل في 6، وخسر 11 مرة، وسجل لاعبوه 20 هدفًا، ودخل مرماه 36.

بايرن ميونخ 5-1 كولن

ملعب أليانز أرينا

الدوري الالماني (الجولة 23)

انتهت

تشكيلة بايرن ميونخ الأساسية: مانويل نوير – ألفونسو ديفيز – دافيد ألابا – جيروم بواتينج – نيكلاس شول – ليون جوريتسكا – جوشوا كيميتش – تشوبو موتينج – جمال موسيالا – ليروي ساني – روبرت ليفاندوفسكي

تشكيلة كولن الأساسية: تيمو هورن – سافا سيستيك – جورجي مير – رافاييل زيشوز – ماريوس ولف – صالح أوزكان – إلياس السخيري – إلفيس ريكسبيكاج – إسماعيل جاكوبس – إيمانويل دينيس – أوندريج دودا.

الأحداث الرئيسية للمباراة

’18 جووووول – تشوبو موتينج يسجل الهدف الأول لبايرن ميونخ.

’33 جووووول – روبرت ليفاندوفسكي يسجل الهدف الثاني لفريق بايرن ميونخ.

’49 جووووول – التونسي إلياس السخيري يقلص النتيجة بتسجيله الهدف الأول لفريق كولن.

’65 جووووول – الهدف الثالث لفريق بايرن ميونخ عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.

’82 جووووول – سيرج جنابري يسجل الهدف الرابع لبايرن ميونخ.

’86 جووووول – الخامس لبايرن ميونخ عن طريق سيرج جنابي.

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