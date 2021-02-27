بث مباشر | شاهد الاهلي والفيصلي في الدوري السعودي “كورة لايف”

شاهد بث مباشر كورة لايف لمباراة “الاهلي والفيصلي” في إحدى مباريات اليوم السبت 27-2-2021 ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.
ينقل بث المباشر مباراة “الاهلي والفيصلي” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عيسى الحربين”.
وتقام مواجهة الاهلي والفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت جرينتش.
تراجع الاهلي كثيرًا في صراع الصدارة بعدما خسر في الجولة الماضية أمام رائد جدول الترتيب “الشباب”، ليظل الراقي بفوز وحيد في آخر 5 مباريات لعبها في الدوري السعودي.
ويتواجد الاهلي في المركز الثالث في جدول الترتيب وبفارق نقطة واحدة عن الثاني “الهلال”، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر “الشباب”، ويمتلك في رصيده 35 نقطة، جمعها من 20 مباراة، فاز في 10 مناسبات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في مثلها.
في المقابل، حقق الفيصلي انتصاره الثاني على التوالي في الجولة الماضية على حساب “اتحاد جدة”، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر.
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