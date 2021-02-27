فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة برشلونة واشبيلية في الدوري الاسباني

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة برشلونة واشبيلية في أهم مباريات اليوم السبت 27-2-2021، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الاسباني، والتي استضافها ملعب رامون سانشيز بيزخوان بإدارة الحكم الاسباني “هيرنانديز هيرنانديز”.

سجل المهاجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي هدفا وصنع هدفا ليواصل برشلونة انطلاقته الجيدة في الدوري الإسباني بفوز ثمين للغاية على أشبيلية 2 / صفر.

واستعاد ميسي ذاكرة التهديف في مواجهاته مع أشبيلية حيث يتصدر أشبيلية قائمة الفرق التي اهتزت شباكها بأكبر عدد من الأهداف بتوقيع ميسي الذي يعتبر بالفعل “قاهر الفريق الأندلسي”.

ورفع ميسي رصيده إلى 30 هدفا في شباك أشبيلية بالدوري الإسباني و38 هدفا في مختلف البطولات حتى الآن.

كما صنع ميسي الهدف الأول في المباراة لزميله عثمان ديمبلي ليكون الهدف التاسع الذي يصنعه ميسي لزملائه في مواجهة أشبيلية بالدوري الإسباني والتاسع عشر في مختلف البطولات.

وبهذا ، يكون ميسي شارك في 57 هدفا في تاريخ مشاركاته أمام أشبيلية حيث سجل 38 هدفا وصنع 19 هدفا في 40 مباراة خاضها أمام هذا الفريق بمختلف البطولات.

واستعاد برشلونة المركز الثاني في جدول المسابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 53 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر وبفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد الذي يستطيع استعادة المركز الثاني إذا حقق الفوز على ريال سوسييداد بعد غد الاثنين في ختام مباريات المرحلة نفسها.

وحسم برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 29 وعزز الفريق انتصاره بهدف ثان في الشوط الثاني سجله ميسي في الدقيقة 86.

ومني أشبيلية بالهزيمة الأولى بعد ستة انتصارات متتالية في المسابقة ليتجدمد رصيده عند 48 نقطة في المركز الرابع.

وحافظ برشلونة على سجله خالٍ من الهزائم في آخر 15 مباراة لعبها في الدوي الاسباني، بعدما حقق انتصاره الـ12 منتصف الأسبوع الماضي على حساب “إلتشي” في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

وسعي اليوم برشلونة إلى رد اعتباره، بعدما انتصر عليه اشبيلية بهدفين نظيفين منذ 17 يومًا، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي أقيم هنا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

يذكر ان مباراة الدور الأول بين برشلونة واشبيلية في الدوري الاسباني هذا الموسم، انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، في ملعب الكامب نو.

إليكم اهداف المباراة

هدف تقدم برشلونة “ديمبلي”

هدف برشلومنة الثاني “ميسي” 2-0

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