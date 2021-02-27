فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الباطن والوحدة فى الدوري السعودي

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة الباطن والوحدة فى الدوري السعودي، ضمن مباريات اليوم السبت 27 فبراير 2021، فى الجولة الـ21، والتي أقيمت على ملعب نادي الباطن.

حقق فريق الباطن فوزاً كبيراًَ أمام ضيفه الوحدة بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب نادي الباطن فى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل أهداف الباطن عبد المجيد عبيد في الدقيقة 37 وفابي أبرو (هدفين) في الدقيقتين 59 و84.

ورفع الباطن رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق المواجهات المباشرة أمام الوحدة، الذي توقف رصيده عند 27 نقطة في المركز العاشر.

كان فريق الوحدة قد فاز في مباراة الدور الأول أمام الباطن بنتيجة 3-2 والتي اقيمت يوم 29-11-2020، قبل أن يخسر في مباراة اليوم بثلاثية نظيفة.

إليكم اهداف المباراة

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