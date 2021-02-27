بث مباشر | مشاهدة مباراة الكويت وكاظمة في الدوري الكويتي stc

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الكويت وكاظمة” في إحدى مباريات اليوم السبت 27-2-2021، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الكويتي stc.

وتقام مواجهة “الكويت وكاظمة” على استاد الصداقة والسلام، وتبدأ في تمام الساعة 16:25 بتوقيت جرينتش، 18:25 بتوقيت مصر، 19:25 بتوقيت السعودية والكويت.

وينقل بث مباشر مباراة الكويت وكاظمة على قناة الكويت الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي “نايل سات” على تردد 11055 عمودي، بصوت المعلق الرياضي الكويتي “حامد كميل”.

وقع نادي الكويت في فخ التعادل للمرة الثالثة أمام “الفحيحيل” في الجولة الماضية، ليظل بفوز وحيد حتى الآن بعد مرور 4 جولات، وجاء انتصاره الوحيد على حساب “خيطان” في الجولة الثانية.

في المقابل، حقق نادي كاظمة انتصاره الأول هذا الموسم في الدوري الكويتي على حساب “خيطان” في الجولة الماضية، وذلك بعد تعادله مع “الساحل” وخسارته في أول جولتين.

ويتواجد نادي الكويت في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الكويتي برصيد 6 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر “النصر”، بينما يقبع كاظمة في المرتبة السابعة وفي رصيده 4 نقاط.

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