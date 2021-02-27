فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الانجليزي “دياز يتقدم، وستونز يحسمها”

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “مانشستر سيتي ووست هام يونايتد”، في أهم مباريات اليوم السبت 27-2-2021، ضمن الجولة 26 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ونقل بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما نقل على قناة بي تي سبورت 1.

وأدار اللقاء الحكم الانجليزي “مايكل أوليفر”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

حقق مانشستر سيتي انتصارًا صعبًا على وست هام يونايتد بنتيجة (2-1)، في المواجهة التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب الاتحاد، ليظل للمباراة الـ19 دون خسارة في جميع المسابقات.

وظل مانشستر سيتي مستحوذًا على الكرة حتى الدقيقة (30)، عندما تقدم المدافع البرتغالي “روبن دياز” ليحول عرضية كيفين دي بروينه من الجهة اليمنى برأسية في شباك الحارس دارين راندولف.

وزاد وست هام يونايتد ضغطه على مانشستر سيتي حتى وقع الدفاع في خطأ لتذهب الكرة إلى فلاديمير كوفال على الجهة اليمنى الذي أرسل عرضية سددها جيسي لينجارد في اتجاه المرمى ليكملها ميشيل أنطونيو في الشباك مسجلًا هدف التعادل للهامرز في الدقيقة (43).

وسيطر مانشستر سيتي كليًا على بداية الشوط الثاني، حتى أتت الفرصة الأولى عن طريق كيفين دي بروينه في الدقيقة (57)، الذي اخترق دفاع وست هام يونايتد من الجهة اليسرى بمجهود فردي رائع ليرسل عرضية مثالية لم تجد من يودعها في الشباك لتمر بسلام على دفاع الشواكيش.

وندرت الهجمات حتى سجل “جون ستونز” الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة (67)، وذلك بعد مجهود فردي من رياض محرز الذي دخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى ومرر كرة على طبق من فضة إلى المدافع الإنجليزي الذي سدد الكرة مباشرة شباك وست هام.

وكاد المدافع عيسى ديوب يسجل هدف التعادل لفريق وست هام يونايتد في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بعدما قابل عرضية أتت من الجهة اليمنى برأسية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس إيدرسون، وتنتهي معها المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

وبهذا الانتصار وصل مانشستر سيتي إلى 62 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد وست هام يونايتد في المركز الرابع وفي رصيده 45 نقطة، ليصبح مهددًا بفقدان مركزه لصالح تشيلسي في حالة انتصاره على مانشستر يونايتد لحساب الجولة الحالية.

اهداف المباراة

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