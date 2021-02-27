بث مباشر | مشاهدة مباراة جالطة سراي وايرزوروم سبور في الدوري التركي

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “جالطة سراي وايرزوروم سبور” في إحدى مباريات اليوم السبت 27-2-2021 ضمن الجولة 27 من الدوري التركي.
ينقل بث مباشر مباراة “جالطة سراي وايرزوروم سبور” على قناة بي إن سبورتس 1 التركية، كما ينقل على قناة بين سبورت 8 ماكس الفرنسية.
وتقام مواجهة جالطة سراي وايرزوروم سبور على ملعب تورك تيليكوم آرينا، بإدارة من الحكم التركي “ميتي كالكافان”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.
حقق جالطة سراي انتصاره السابع على التوالي في الدوري التركي في الجولة الماضية، على حساب “ألانيا سبور” بفضل هدف “امري كيلينك” الذي أحرزه في الدقيقة (18).
وتعد مباراة ألانيا سبور الماضية في الدوري هي الوحيدة التي لم تشهد أي مساهمة من النجم العربي المصري “مصطفى محمد”، الذي سجل 4 أهداف وصنع هدف في أول خمس مباريات له مع جالطة سراي في جميع المسابقات.
ويحتل جالطة سراي صدارة ترتيب الدوري التركي وبفارق الأهداف عن ملاحقه “بشيكتاش”، وفي رصيده 54 نقطة، جمعها من 25 مباراة، انتصر في 17 مناسبة، وتعادل في 3، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبوه 48 هدفًا، ودخل مرماه 26.
على الجانب الآخر، يتواجد “ايرزوروم سبور” في المركز 16 بجدول الترتيب، وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط، وجمع 25 نقطة من 25 مباراة، حيث انتصر في 6 مناسبات، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 12 مرة، وسجل لاعبوه 24 هدفًا، ودخل مرماه 39 هدفًا.
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