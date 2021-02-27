بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الانجليزي (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر سيتي ووست هام يونايتد”، في أهم مباريات اليوم السبت 27-2-2021، ضمن الجولة 26 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1.

وتقام مواجهة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد على ملعب الاتحاد، بإدارة من الحكم الانجليزي “مايكل أوليفر”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

حافظ مانشستر سيتي على نظافة شباكه في 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو رقم لا مثيل له في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا، ويبدو رجال بيب جوارديولا في حالة جيدة للحفاظ على فارق العشر نقاط في صدارة جدول الدوري الانجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول الترتيب وفي رصيده 59 نقطة، جمعها من 25 مباراة، انتصر في 18 مناسبة، وتعادل في 5، وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 50 هدفًا كثاني أقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن بعد مانشستر يونايتد، ويمتلك السيتزينس أقوى خط دفاع بعدما اهتزت شباكه 15 مرة.

وأصبح مانشستر سيتي أول فريق في تاريخ كرة القدم الإنجليزية يفوز بأول 11 مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز في السنة التقويمية، وهي سلسلة تشكل جزءًا من سلسلة انتصارات مذهلة من 18 مباراة متتالية في جميع المسابقات.

ولم يتأخر مانشستر سيتي في النتيجة في آخر 17 مباراة لعبها، وهو بذلك يقترب من الرقم القياسي لفريق ارسنال في موسم 1998/1999، والذي بلغ 19 مباراة.

في المقابل، دخل وست هام يونايتد المربع الذهبي بعدما فاز على توتنهام في ديربي لندن في الجولة الماضية، ليصبح بدون هزيمة في آخر 4 مباريات لعبها في الدوري الانجليزي.

وجمع وست هام يونايتد 45 نقطة من 25 مباراة، انتصر في 13 لقاء، وتعادل في 6 مناسبات، وخسر في مثلها، وسجل لاعبوه 39 هدفًا، ودخل مرماه 29.

مانشستر سيتي 2-1 وست هام يونايتد

ملعب الاتحاد

الدوري الانجليزي (الجولة 26)

انتهت

تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية: إيديرسون مورايس – أوليكساندر زينشينكو – جون ستونز – روبن دياز – كايل والكر – إلكاي جوندوجان – فيرناندينيو – كيفين دي بروين – فيران توريس – سيرجيو أجويرو – رياض محرز.

تشكيلة وست هام يونايتد الأساسية: دارين راندولف – عيسى ديوب – كريغ داوسون – آرون كريسويل – فلاديمير كوفال – بن جونسون – توماس سوسيك – ديكلان رايس – بابلو فورنالس – ميشيل أنطونيو – جيسي لينجارد.

الأحداث الرئيسية للمباراة

’30 جووووول – روبن دياز يسجل الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي بتمريرة من كيفين دي بروينه.

’43 جووووول – ميشيل أنطونيو يسجل هدف التعادل لفريق وست هام يونايتد بصناعة من جيسي لينجارد.

’68 جووووول – الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق جون ستونز بتمريرة من رياض محرز.

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