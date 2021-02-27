الهداف التاريخي لنادي ليدز يونايتد يُصارع المرض

قال نادي ليدز يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز إن هدافه التاريخي بيتر لوريمير يكافح مرضًا طويلًا في دار للرعاية.

وكان لوريمير (74 عامًا) ضمن تشكيلة ليدز الرائعة في الستينات والسبعينات التي توجت بلقبين في الدوري بجانب كأس الاتحاد الانجليزي وكأس الرابطة.

كما قاد ليدز يونايتد لنهائي كأس أوروبا عند الخسارة أمام بايرن ميونخ عام 1975 وألغي هدف سجله بداعي التسلل وأثار القرار جدلًا كبيرًا.

وأحرز لاعب الوسط المهاجم 238 هدفًا خلال فترتين مع ليدز يونايتد.

وقال النادي في بيان “نؤكد بكل حزن أن بيتر لوريمر في دار رعاية حاليًا ويقاتل مرضًا طويلًا”.

وأضاف “بيتر وزوجته وعائلته ينشدون بعض الخصوصية في الوقت الحالي لكنهم يشكرون جماهير ليدز حول العالم على رسائل الدعم وسينشر ليدز تحديثات عن حالة بيتر”.

وخاض لوريمر 21 مباراة مع منتخب اسكتلندا وشارك في كل مبارياته بكأس العالم 1974.