عاجل | تشكيلة برشلونة الاساسية أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

أعلن المدير الفني الهولندي رونالد كومان تشكيلة برشلونة الاساسية أمام إشبيلية في الدوري الإسباني، ضمن مباريات الجولة 25 من الليجا، والمقرر لها مساء اليوم السبت 27 فبراير 2020 على ملعب سانشيز بثخوان.

يغيب عن تشكيلة برشلونة الاساسية كل من فيليب كوتينيو وأنسو فاتي وميراليم بيانيتش وسيرجي روبرتو بسبب إصابات مختلفة بين الركبة والكاحل والعضلات، بينما يغيب عن صفوف إشبيلية الثنائي الأرجنتيني “أكونيا وأوكامبوس” بداعي إصابة عضلية وأخرى في الكاحل.

وشهدت تشكيلة إشبيلية الاساسية غياب المهاجم الدولي المغربي المتألق “يوسف النصيري”، حيث فضل المدير الفني لوبيتيجي الاستعانة بالثلاثي آليخاندرو جوميز ولوك دي يونج ومنير الحدادي في الخطوط الأمامية.

والتالي تشكيلة برشلونة الاساسية أمام إشبيلية

تير شتيجن

جوردي ألبا – كلمينت لينجليه – جيرارد بيكيه – مينجيزا

سيرجينو ديست – سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري

عثمان ديمبيلي – ليونيل ميسي

والتالي تشكيلة إشبيلية الاساسية أمام برشلونة

ياسين بونو

سيرجيو إسكوديرو – دييجو كارلوس – كوندي – خيسوس نافاس

إيفان راكيتيتش – فيرناندو – جوان جوردان

بابو جوميز – لوك دي يونج – منير الحدادي