بث مباشر | مشاهدة مباراة مولودية الجزائر وشبيبة القبائل في الدوري الجزائري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مولودية الجزائر وشبيبة القبائل” في إحدى مباريات اليوم السبت 27-2-2021 ضمن الجولة 15 من الدوري الجزائري.

ينقل بث مباشر مباراة “مولودية الجزائر وشبيبة القبائل” على القناة الجزائرية الثالثة، كما ينقل على القناة الرابعة الامازيغية.

وتقام مواجهة مولودية الجزائر وشبيبة القبائل على ملعب 5 جويلية 1962، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت الجزائر، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

ظل مولودية الجزائر دون انتصار في آخر 4 مباريات في الدوري الجزائري بعد خسارته في الجولة الماضية أمام “شبيبة الساورة” ليتراجع إلى المركز العاشر في جدول الترتيب.

وجمع مولودية الجزائر 19 نقطة من 11 مباراة في الدوري الجزائري حتى الآن، انتصر في 5 مناسبات، وتعادل في 4، وخسر مرتين، ويمتلك 3 مباريات مؤجلة.

في المقابل، ارتقى شبيبة القبائل إلى المركز السابع في جدول الترتيب بعد انتصاره الثاني على التوالي في الجولة الماضية على حساب “نصر حسين داي”.

وحصد شبيبة القبائل 21 نقطة من 12 مباراة، انتصر في 6 مباريات، وتعادل في 3 مناسبات، وخسر في مثلها، مع إمتلاكه مباراتين مؤجلتين.

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