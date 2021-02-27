بالفيديو | شاهد أول أهداف روبن دياز مع مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

سجل قلب الدفاع الدولي البرتغالي “روبن دياز” أول أهدافه مع مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي، ظهر اليوم السبت 27 فبراير 2021، في افتتاح الجولة 26 أمام وست هام يونايتد، على ملعب طيران الاتحاد.

وخاض روبن دياز ما مجموعه 32 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات هذا الموسم 2021/2020، تحصل خلالهم على 4 بطاقات صفراء، مكتفيًا بتسجيل هدف وحيد في مرمى وست هام يونايتد.

وتلقى اللاعب صاحب الـ 23 عامًا كرة عرضية عكسية من كيفين دي بروينه بالقدم اليسرى من الجهة اليمنى، ارتقى لها بقفزة ممتازة بعد هروب ناجح من مدافعي وست هام ليضربها برأسه على يمين حارس المرمى الآيرلندي “دارين راندولف” في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، إلا أن الفريق السماوي لم يهنأ بهذا التقدم، وتلقت شباكه لهدف في الدقيقة 43 من اللاعب الجاميكي الانجليزي ميشيل أنطونيو.

وفي الشوط الثاني نجح شريك روبن دياز في قلب دفا مانشستر سيتي “جون ستونز” في تسجيل الهدف الثاني بتصويبة بباطن القدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء عندما تلقى تمريرة عرضية من رياض محرز في الدقيقة 68.

واعتمد جوارديولا على روبن دياش في 5 مباريات بمنافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بالاضافة إلى مباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي ومثلهما في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، فضلاً عن 23 مباراة في الدوري الانجليزي بعد مباراة اليوم أمام وست هام يونايتد.

وكان روبن دياش قد انضم لصفوف مانشستر سيتي بمبلغ 68 مليون يورو من بنفيكا البرتغالي في نهاية شهر سبتمبر 2020، ضمن صفقات مانشستر سيتي بسوق الانتقالات الصيفية الماضية، وسرعان ما انسجم مع باقي عناصر الفريق وحجز لنفسه مكان أساسي في تشكيلة جوارديولا.