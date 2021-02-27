بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “برشلونة واشبيلية” في أهم مباريات اليوم السبت 27-2-2021، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الاسباني.

ينقل بث مباشر مباراة “برشلونة واشبيلية” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة موڤي ستار لاليجا 1.

ويدير اللقاء الحكم الاسباني “هيرنانديز هيرنانديز”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية.

يستقبل اشبيلية نظيره برشلونة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في مباراة حاسمة بالمربع الذهبي، حيث يحتل الفريق الأندلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الاسباني وبفارق 3 نقاط عن البرسا، مع إمتلاك فريق رجال جولين لوبيتيجي لمباراة مؤجلة من الجولة الثانية أمام “إلتشي”.

وتناسى اشبيلية خسارته أمام “بوروسيا دورتموند” في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا سريعًا، حيث حقق فوزه السادس على التوالي في الدوري الاسباني على حساب “أوساسونا” في الجولة الماضية، وبالتحديد منذ 5 أيام.

وحافظ اشبيلية على نظافة شباكه في آخر 5 مباريات في الدوري الاسباني، بفضل دفاعه الصلب وحارس مرماه المغربي المتألق “ياسين بونو”، ولم يُقصر خط هجومه الذي سجل أهدافًا بمتوسط 2.20 في المباراة الواحدة من تلك المناسبات الخمسة الماضية.

في المقابل، حافظ برشلونة على سجله خالٍ من الهزائم في آخر 14 مباراة لعبها في الدوي الاسباني، بعدما حقق انتصاره الـ11 منتصف الأسبوع الماضي على حساب “إلتشي” في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

ويتطلع برشلونة إلى رد اعتباره اليوم، بعدما انتصر عليه اشبيلية بهدفين نظيفين منذ 17 يومًا، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي أقيم هنا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

يذكر ان مباراة الدور الأول بين برشلونة واشبيلية في الدوري الاسباني هذا الموسم، انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، في ملعب الكامب نو.

اشبيلية 0-2 برشلونة

???? ملعب سانشيز بثخوان (إشبيلية – الأندلس)

???? الدوري الإسباني (الجولة 25)

انتهت

بث مباشر اشبيلية برشلونة اليوم

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لقمة مباريات اليوم السبت في الدوري الاسباني بين اشبيلية وبرشلونة على ملعب الأول.

أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365..

قم بتحديث هذه الصفحة أول عن طريق “ريفريش” للتعرف على تفاصيل وأحداث اللقاء.

تشكيلة برشلونة الاساسية : تير شتيجن – جوردي ألبا – كلمينت لينجليه – جيرارد بيكيه – مينجيزا – سيرجينو ديست – سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري – عثمان ديمبيلي – ليونيل ميسي.

تشكيلة اشبيلية الاساسية : ياسين بونو – سيرجيو إسكوديرو – دييجو كارلوس – كوندي – خيسوس نافاس – إيفان راكيتيتش – فيرناندو – جوان جوردان – بابو جوميز – لوك دي يونج – منير الحدادي.

الشوط الأول

1″ صافرة بداية الشوط الأول..

15″ لا وجود لفريق إشبيلية على مدار الشوط الأول في ظل سيطرة ميدانية تامة للبرسا..

30″ ⚽️ جوووووووووووووووووووول ..عثمان ديمبيلي يسجل هدف برشلونة الأول بتسديدة جميلة تمر من بين قدمي الحارس ياسين بونو.

..عثمان ديمبيلي يسجل هدف برشلونة الأول بتسديدة جميلة تمر من بين قدمي الحارس ياسين بونو. 31″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط اشبيلية فيرناندينيو.

34″ فرينكي دي يونج يراوغ ويمرر بشكل سيء داخل منطقة جزاء اشبيلية بعد تلقيه تمريرة من ليونيل ميسي، كان عليه تسديدها بشكل مباشر في المرمى.

38″ ???? بطاقة صفراء لمدافع اشبيلية دييجو كارلوس.

42″ ???? بطاقة صفراء لنجم البرسا ليونيل ميسي.

44″ ???? بطاقة صفراء لمدرب اشبيلية “لوبيتيجي”

45″ ???? بطاقة صفراء لمدافع إشبيلية “إسكوديرو”.

الشوط الثاني

46″ ثلاث تغييرات دفعة واحدة في إشبيلية بنزول “سوسو ويوسف النصيري وكريم رقيق” بدلاً من آليخاندرو جوميز ومنير الحدادي وديجو كارلوس.

46″ بطاقة صفراء للاعب البديل في اشبيلية كريم رقيق.

63″ تغييران جديدان في اشبيلية بنزول أوليفر توريس وأوسكار بدلاً من لوك دي يونج وايفان راكيتيتش.

67″ أول تغييرات مدرب برشلونة رونالد كومان بنزول “آراوخو” بدلاً من بيكيه.

71″ تغيير في برشلونة بنزول “موريبا” بدلاً من بيدري.

82″ تغيير ثالث للبرسا بنزول سامويل أومتيتي بدلاً من آراوخو (إضطراري).

82″ بطاقة صفراء لمهاجم البرسا عثمان ديمبيلي بسبب تعطيل اللعب.

82″ تغيير رابع للبرسا بنزول بريثوايت بدلاً من عثمان ديمبيلي.

85″ ⚽️ جووووووووووول ..ليونيل ميسي يسجل الهدف الثاني للفريق الكتالوني ليقتل المباراة.

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