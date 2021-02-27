شالكه ينفي ثورة غرفة خلع الملابس ضد كريستيان جروس

نفى نادي شالكه الألماني اليوم السبت ما ذكرته عدة تقارير إخبارية حول أن لاعبين بارزين بالفريق يطالبون برحيل كريستيان جروس عن منصب المدير الفني للفريق الذي يحتل المركز الثامن عشر الأخير في الدوري الألماني (بوندسليجا).وذكرت شبكتا “سكاي” و”سبورت 1″ التليفزيونيتان وكذلك صحف تابعة لمجموعة “فونكه” الإعلامية أمس الجمعة أن اللاعبين لا يشعرون بالرضا إزاء عمل جروس ويرغبون في تغيير المدرب، لكن هذا قوبل بالرفض من جانب إدارة الكرة في النادي برئاسة يوخن شنايدر.

وقال متحدث بأسم النادي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل مباراة الفريق المقررة اليوم السبت أمام شتوتجارت، إن النادي لا يشهد “تمردا” أو “ثورة”.

وأضاف :”ننفي ما ذكرته التقارير. لم يقدم أي لاعب مثل هذا الطلب إلى يوخن شنايدر.”

وتولى كريستيان جروس 66/ عامًا/ تدريب شالكه في أواخر ديسمبر الماضي ليصبح رابع مدرب للفريق هذا الموسم.

وقاد جروس الفريق للانتصار الوحيد له هذا الموسم، لكن الفريق حصد تحت قيادته خمس نقاط فقط خلال تسع مباريات، ولا يزال يتأخر بفارق تسع نقاط عن أقرب مراكز البقاء في دوري الدرجة الأولى.