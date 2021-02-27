الدوري السعودي | إيقاف صادم لرئيس نادي الشباب!

قررت وزارة الرياضة السعودية، منع خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي من مزاولة النشاط الرياضي لمدة شهرين، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام النصر في 14 من فبراير الجاري، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. دوري المحترفين السعودي).

وكانت المباراة التي فاز بها الشباب بنتيجة 4 / صفر، قد شهدت أحداثا عدة، كما اتهم سيباستياو جونيور لاعب الشباب، حسين عبد الغني المسؤول بنادي النصر بالتلفظ العنصري تجاهه.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الرياضة السعودية، أنه قرر أيضًا منع البلطان من دخول النادي لمدة شهرين وكذلك منعه من مرافقة الفريق سواء داخل البلاد أو خارجها للمدة ذاتها.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه وفقًا للوائح، فإن نائب رئيس نادي الشباب هو من سيتولى مسؤولية إدارة النادي حتى عودة البلطان من فترة الإيقاف.

وتابعت الوزارة في بيانها، أن الاتهامات الموجهة لحسين عبد الغني المسؤول بنادي النصر، ثبت فيما بعد عدم صحتها، وذلك من خلال التحقيق مع البلطان وأحمد المسعود مدير المركز الإعلامي بالشباب.

كما قررت الوزارة إيقاف أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، حتى نهاية الموسم، حيث أوضحت في بيانها أنه تم الاخذ في الاعتبار أن المسعود كرر مخالفة ارتكبها الموسم الماضي.

وتابعت أنها اعتمدت في حيثيات قرارتها، إلى جانب التحقيقات، على مقطع فيديو تم نشره عبر الحساب الرسمي لفريق الشباب على موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي، مراعية في ذلك القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.