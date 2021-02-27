شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي في الترتيب الرابع لحراس مرمى منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم، شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز في التصنيف الرابع بين الحراس المؤهلين للإنضمام الى المعسكر المقبل بعد تراجع ادائه مع بيراميدز خلال مباريات الدوري الممتاز.

وحدد طاهر ترتيب حراس المنتخب على الوجه التالي ،محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، محمد ابوجبل حارس مرمى نادي الزمالك، ومحمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

وأكد ايمن طاهر خلال جلسته مع الجهاز الفني وجود حراس آخرين مميزين لكنهم لم يشاركوا مع انديتهم خلال المباريات الاخيرة في الدوري الممتاز.