شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى النادي الأهلي مرانه مساء اليوم السبت على ملعب التتش استعدادا ‏لمواجهة طلائع الجيش التي تقام غدا الأحد على استاد الأهلي ‏we‏ السلام ضمن منافسات الجولة الـ١٤ ‏ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.‏

بدأ المران بفقرة بدنية خفيفة قبل تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني ‏في تنفيذها خلال مواجهة طلائع الجيش المقبلة.‏

وعقد موسيماني جلسة مع الجهاز المعاون على هامش المران وذلك ضمن الجلسات ‏التحضيرية بين المدير الفني ومعاونيه، ووضح خلال التدريبات تركيز الجهاز الفني على علاج الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبون مؤخرًا، خصوصا في مباراته أمام سيمبا التنزانى في دور المجموعات للبطولة الإفريقية لتجنب تكرارها.

كما حث المدير الفنى اللاعبين على الضرورة التركيز وتنفيذ التعليمات التي تطلب منهم بهدف السيطرة على مجريات الأمور خلال المباراة لتحقيق الفوز ومصالحة الجماهير وإعادة التوازن مرة أخرى للفريق، خاصة أن الأهلي مرتبط بمواجهات قوية خلال الفترة القادمة على الصعيدين المحلى والإفريقي.

وكان محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي اجتمع مع الجهاز الفنى واللاعبين مؤخرا لتحفيزهم على الاجتهاد في الفترة المقبلة وطالبهم بالمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق.