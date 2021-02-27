شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن مدير تنفيذي جديد بعد رحيل زكريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت اللجنة الثلاثية المؤقتة بنادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز علي تعيين مدير تنفيذي جديد للنادي خلفا للمدير التنفيذي السابق احمد زكريا الذي تم توجيه الشكر له علي الفترة التى قضاها في المنصب

وكلفت اللجنة كمال الخولي نائب المدير التنفيذي بتولي المنصب والقيام باعمال المدير التنفيذي بشكل مؤقت لحين البت في المرشحين للمنصب واختيار من تنطبق عليه الشروط .

وقامت اللجنة بنشر اعلان في الجريدة الرسمية للبحث عن مدير تنفيذي مناسب ومطالبه المرشحين بتقديم الأوراق المطلوبة لعرضها علي اللجنة واختيار الانسب والأجدر للتعين في المنصب وتولي الإدارة التنفيذية للقلعة البيضاء خلا ل الشهور الخمسة المقبلة لحين إجراء الانتخابات في أغسطس المقبل.