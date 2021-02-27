شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب التتش.

وتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي عن مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكان الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول للنادي الأهلي أعلن ‏سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها ‏مساء غد.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني بقيادة موسيماني مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق أمس، وفقًا ‏للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في بطولة الدوري الممتاز الموسم الحالي.‏

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء غدٍ على استاد الأهلي ‏we ‏ السلام، ضمن ‏منافسات الجولة الرابعة عشرة ببطولة الدوري الممتاز.‏