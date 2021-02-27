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لاعبو طنطا يساندون الدح في مباراة اليوم ..صور

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا على مساندة عبدالرحمن الدح قبل بداية مباراة السكة الحديد ضمن منافسات الدوري الممتاز ب اليوم.

حيث قام لاعبي نادي طنطا برفع القميص الخاص باللاعب عبدالرحمن الدح والذي يحمل الرقم 99 لمساندته قبل بداية مباراة السكة الحديد.

يذكر أن عبدالرحمن الدح اصيب خلال مباراة جمهورية شبين السابقة ضمن منافسات الممتاز ب بقطع في الرباط الصليبي.

جدير بالذكر أن طنطا انتهت مباراتها الان ضد السكة الحديد ضمن منافسات الدوري بالتعادل بدون أهداف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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