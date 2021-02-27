شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو طنطا يساندون الدح في مباراة اليوم ..صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا على مساندة عبدالرحمن الدح قبل بداية مباراة السكة الحديد ضمن منافسات الدوري الممتاز ب اليوم.

حيث قام لاعبي نادي طنطا برفع القميص الخاص باللاعب عبدالرحمن الدح والذي يحمل الرقم 99 لمساندته قبل بداية مباراة السكة الحديد.

يذكر أن عبدالرحمن الدح اصيب خلال مباراة جمهورية شبين السابقة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز ب بقطع في الرباط الصليبي.

جدير بالذكر أن طنطا انتهت مباراتها الان ضد السكة الحديد ضمن منافسات الدوري بالتعادل بدون أهداف.