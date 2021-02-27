شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم علي يطالب ساسي بإنهاء ازمة تمديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، فرجاني ساسي لاعب الوسط المدافع بالفريق الكروي الأول بإنهاء أزمة تمديد عقده وحسم قراره النهائي سواء بالإستمرار أو عدمه حتى يركز في تدريبات ومباريات الفريق الكروي الاول سواء المحلية بالدوري الممتاز أو الإفريقية بدوري الابطال.

وأكد عبد الحليم خلال الجلسة أن عدم حسم اللاعب لتمديد عقده يؤثر سلبا على مستواه الفني رغم محاولاته للتأكيد على أنه يفصل بين الأمرين.

وشهدت الفترة الماضية أزمة في الزمالك بسبب تجديد تعاقد فرجاني ساسي وعدم التوصل لأي حل خلال الفترة الماضية، بالإضافة لتركيز اللاعب على عروض الاحتراف والمبالغة في طلباته المادية للتجديد للزمالك.