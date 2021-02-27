شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطمئن على مصابي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع ‏الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي، على هامش المران الذي أقيم اليوم السبت على ملعب التتش.‏

واطمأن موسيماني على حالة لاعبي الأهلي المصابين الذين يخضعون لبرنامج علاجي لتجهيزهم ‏للمرحلة المقبلة.‏

كما حرص موسيماني على الحديث مع ناصر ماهر في حضور طبيب الفريق بعد عودة اللاعب ‏للمشاركة في المران عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكتف.‏

وأدى الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر ‏لها غدا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.‏

ويبحث الأهلى عن تحقيق الفوز غدا لمصالحة الجماهير الأهلاوية الغاضبة بعد صدمة الخسارة الأخيرة من سيمبا التنزانى في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وشدد موسيمانى على ضرورة التركيز وعدم التهاون أمام طلائع الجيش لضمان السيطرة على مجريات الأمور خلال اللقاء، كما طالب اللاعبين بضرورة تسجيل مبكر يمنح الفريق الأفضلية خلال شوطى المباراة.