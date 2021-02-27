شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة عرض الـ 22 مليون دولار من كريستال بالاس لمصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عصام سالم المتحدث باسم ناي الزمالك، حقيقة العروض المقدمة لمصطفى محمد بعد تألقه في صفوف جالاتا سراي خلال الفترة الماضية.

وترددت أنباء عن تقديم كريستال بالاس الذي يلعب في البريمرليج عرض يقارب من 22 مليون دولار لضم اللاعب.

وقال سالم في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن العروض التي قدمت للاعب حتى الأن من النادي الإنجليزي شفهية وإذا كان هناك عرض رسمي فسيكون التفاوض من خلال جالاتا سراي والزمالك والنادي صاحب العرض وستحسم رغبة مصطفى كل شئ.

وأضاف سالم: «تابعنا خلال الفترة الماضية الاهتمام الكبير بمصطفى محمد وقرأنا عن عرض الـ 22 مليون دولار لكن حتى الأن لا يوحد شئ رسمي ولن نرد بالسلب أو الإيجاب إلا في حالة وجود عروض رسمية».

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