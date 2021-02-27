شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستقر على الدفع بأيمن أشرف في الظهير الايسر امام الطلائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي على الدفع بأيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر خلال مواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها يوم الاحد في الدوري الممتاز بدلاً من علي معلول الذي لم يتعافى من الإصابة التي لحقت به.

وسيدفع موسيماني بكل من ياسر إبراهيم وبدر بانون في مركز الظهير المساك الى جوار محمد هاني الذي يشغل مركز الظهير الأيمن.

وغاب أيمن أشرف عن مباريات الأهلي للإصابة قبل أن يشارك بعض الدقائق أمام سيمبا في المباراة التي خسرها الأهلي بهدف وحيد.