شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن قائمة زعيم الثغر استعدادا لمواجهة إنبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة إنبي، المقرر لها الإثنين المقبل، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وضمت قائمة الاتحاد 22 لاعبا كالتالى: محمد صبحي وعمر خليل وصبحي سليمان، داميون لوي، السيد سالم، هشام صلاح، مروان النجار، أحمد نبيل «مانجا»، مروان عطية، كريم يحيي، حسام عاشور، خالد الغندور، فوزي الحناوي، عبدالغني محمد، أحمد حجي، عبدالسميع سيمو، وعمار حمدي، رزاق سيسيه، أحمد راشد، عادل نيمار، إيمانويل أوكوي، محمد الصباحي.