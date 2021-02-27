شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لشيكابالا وحازم إمام فى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض محمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام لاعبا فريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا بجيمانيزيوم النادي، على هامش تدريبات الفريق المقامة على ملعب النادي.

وخضع شيكابالا وحازم للبرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع لهما من أجل التعافي من الإصابة وتجهيزهما للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة في السابعة والنصف مساء الإثنين المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري.