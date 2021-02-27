شكرا لقرائتكم خبر عن البقاء مع الملكى ورقم قياسى مع الماتادور.. أخبار سعيدة ينتظرها راموس فى مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، عن أخبار سعيدة لنجم وقائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، مارس المقبل، وتتمثل فى اقترابه من تجديد عقده مع النادى الملكى، بالإضافة لرقم قياسى جديد مع المنتخب الإسبانى.

وخضع راموس لجراحة في الركبة يوم 6 فبراير الجاري، ويغيب عن المشاركة في المباريات مع ريال مدريد.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن راموس سيغيب عن مباراة الديربي ضد أتلتيكو، والمقررة فى 7 مارس المقبل، لكن اللاعب سيعود أمام أتالانتا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما أشارت الصحيفة، إلى أن راموس سيحصل على عقده الجديد مع ريال مدريد في مارس، بعد أن حدثت انفراجة فى المفاوضات بينه وبين رئيس الملكى، فلورنتينو بيريز، وهو ما سيترتب عليه بقاء قائد الميرنجى مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة، أن راموس ينتظر المشاركة مع إسبانيا في فترة التوقف الدولي المقبلة، ليكون واحدا من 3 لاعبين فقط نجحوا في المشاركة مع الماتادور خلال 17 عاما، إلى جانب إيكر كاسياس وريكاردو زامورا.